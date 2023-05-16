ميناء دمياط يستقبل 8652 طن قمح ويصدر 8000 طن أسمنت صب (جراف)

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 667 طن فول، و9000 طن خردة، و444 طن صويا معبأ.

كما استقبل الميناء 8697 طن فول صويا، و6470 طن ذرة، و8652 طن قمح، يضاف إلى ما سبق 5730 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 11753 طن يوريا، و2170 طن رمل، و8000 طن أسمنت صب، و3721 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 66 طن بصل معبأ، علاوة على 23386 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 763 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 122 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 885 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 170239 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104572 طنًّا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2668 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5955 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة،

ومن بينها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع عَلَم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 44 مترًا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن من الغاز المُسال.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.