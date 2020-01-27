ميناء دمياط يستقبل 8600 طن خردة ويُصدر 10894 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة خردة تزن 8600 طن، فيما غادرت 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة فوسفات تزن 10894 طنا.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1272 طن خشب و8600 طن خردة و2240 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 6615 طن حديد و10000 طن ذرة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10894 طن فوسفات و3417 طن رمل و15224 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 827 طن داى أمونيوم و3300 طن مولاس و6 طن أسمنت.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 342 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1221 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 65943 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 166682 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء 529 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 28052 من البضائع العامة منها 25 سيارة نقل محملة بـ1381 طن قمح.

الجدير بالذكر أن بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.