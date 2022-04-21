ميناء دمياط يستقبل 859 سفينة خلال الربع الأول من العام الجاري

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الربع الأول من العام الجاري 859 سفينة، وذلك مقابل 646 سفينة تم استقبالها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 33%.

وتوزعت السفن بين 212 سفينة فى نشاط الحاويات، مقابل 215 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 1% ، و342 سفينة بضائع عامة مقابل 106 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة قدرها 223 % ، و209 سفن فى الصب الجاف مقابل 2013 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع قدره 2% فقط.

كما استقبلت الميناء 62 سفينة صب سائل مقابل 57 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 7% ، أما سفن الخدمات 39 سفينة مقابل 59 بتراجع قدره 34% خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأكد تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط أنه تلاحظ زيادة كبيرة في عدد سفن البضائع العامة خلال الفترة من العام الحالي بنسبة 223% وذلك يرجع إلى زيادة عدد سفن منما حقل ظهر بنسبة 1063% خلال الربع الاول من العام الجاري، كما تلاحظ زيادة بسيطة في عدد سفن الصب السائل .

وبالنسبة للبضائع فقد بلغت خلال الربع الثانى من العام الماضى 11.13 مليون طن، مقابل 10 ملايين طن خلال الفترة المثيلة من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 13%، وكانت قد استقبلت الميناء 1.44 ألف طن من البضائع العامة التقليدية مقابل 492 ألف طن بنسبة 193%، كما استقبلت 4.6 مليون طن من الصب الجاف ، مقابل 5.2 مليون طن بنسبة تراجع 12% خلال الفترة المثيلة من العام الماضي.

كما استقبلت الميناء الصب السائل 1.4 مليون، مقابل 846 ألف طن بنسبة زيادة 69% من الفترة المثيلة، كما استقبلت الميناء 7.5 مليون طن من البضائع العامة مقابل 6.5 مليون طن بزيادة قدرها 14%.

أما بالنسبة للحاويات فقد بلغت 3.78 مليون طن، مقابل 3.4 مليون طن بزيادة 10% .

وبالنسبة لأعداد الحاويات فبلغت 321 ألف حاوية، وذلك مقابل 274 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 17%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 148 ألف حاوية صادرة مقابل 133 ألف حاوية خلال الفترة المثيلة من العام الماضي بزيادة قدرها 11% كما وصلت الحاويات الواردة 137 ألف خلال الربع الاول من العام الجاري، وذلك مقابل 119 ألف حاوية خلال الفترة المثيلة بزيادة قدرها 15% بالاضافة إلى 35 ألف حاوية كحركة إضافية خلال الربع الاول من العام الجاري مقابل 22 ألف خلال الفترة المثيلة بزيادة قدرها 60%.

وطرحت هيئة ميناء دمياط خلال مارس الماضي استغلال ساحات تزيد عن 7000 آلاف متر مربع بالميناء.

وحسب مصدر مسئول بميناء دمياط فإنه تقرر طرح مشروع إدارة وتشغيل وصيانة واعادة تسليم مخزن كود رقم (W06/4) وساحتى التشغيل الخاصتين به بإجمالى مساحة (4026م2) والتي تقع خلف رصيف رقم 27 بغرض تداول بضائع الصب الجاف لمدة ثلاث سنوات، وبقيمة تأمين تصل إلى 100 ألف جنيه يزاد لنسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد كتأمين نهائي.

كما تقرر طرح مشروع إنشاء وإدارة وتشغيـل وصيـانة واعادة تسليم محطة تمـوين وخـدمـة السـيـارات والمعدات على مساحـة حـوالى3000م2 والتي تقع داخــل الميـنـاء، وذلك لمدة تصل إلى عـشـر سـنوات، وذلك بتأمين قدره 120 ألف جنيه يزاد لنسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن الثلاث سنوات الأولى كتأمين نهائي.