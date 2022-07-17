ميناء دمياط يستقبل 8586 طن أبلاكاش ويصدر 7700 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 15 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8563 طن خردة و8586 طن ابلاكاش و570 طن أرز و2300 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 3000 طن فول بالإضافة إلى 3000 طن عدس.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 7700 طن يوريا.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1035 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 214 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3095 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 21345 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 258473 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 2706 شاحنة.

يذكر أن يوجد بـ«ميناء دمياط» العديد من الأرصفة التي تستخدم لأغراض مختلة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.