ميناء دمياط يستقبل 8524 طن قمح ويُصدر 9090 طن رمل (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادرت 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9047 طن خردة و6539 طن حديد و5275 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 500 طن فول صويا و8524 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 7700 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 616 طن ملح و9090 طن رمل و7870 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 800 طن علف علاوة على 4585 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1122 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 446 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5120 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 96002 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391603 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2442 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4483 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.