ميناء دمياط يستقبل 8500 طن قمح ويُصدر 4350 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة قمح تزِن 8500 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة فوسفات تزن 4350 طنًّا. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 8500 طن قمح و7945 طن حديد و3977 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 1887 طن خشب زان و7000 طن فول صويا و14500 طن ذرة و1000 طن كاولينا صب و4800 طن زيت.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2200 طن علف و4350 طن فوسفات.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 264 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 299 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1769 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 139014 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 29041 طنًّا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2564 طن قمح، في حين غادر 455 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24403 من البضائع العامة، منها 92 سيارة نقل محملة بـ4687 طن قمح.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن الميناء يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.