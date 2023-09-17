ميناء دمياط يستقبل 8500 طن قمح ويُصدر 12934 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3500 طن سكر و8158 طن خردة و2439 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 8500 طن قمح و2834 طن حديد و13034 طن ذرة و6100 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 12934 طن يوريا و3775 طن مولاس و5534 طن رمل و21225 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 982 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 432 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4096 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 367830 طنًا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4840 شاحنة.

وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل سفينة الحاويات (HYUNDAI SINGAPORE) التي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 م وعرضها 40 م قادمة من ميناء جدة السعودي وتعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة (FIM) التي أطلقها الخط الملاحي الكوري (HMM) عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة (الشرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا) ومن المنتظر وصول سفينة أسبوعيا للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة.

وأضاف حواش أن نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجا لخطة التطوير والتحديث المستمرة التي تقوم بها هيئة الميناء وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تحت رعاية وزير النقل الفريق الوزير لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.