ميناء دمياط يستقبل 8500 طن ذرة ويُصدر 10723 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1122 طن أبلاكاش و7008 أطنان خردة و13341 طن قمح.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 2155 طن خشب زان و95 طن جرارات ويضاف إلى ما سبق 8500 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10723 طن يوريا و12818 طن كلينكر و3400 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 646 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 723 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3087 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 24572 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 299729 طنا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4114 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.