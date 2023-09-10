ميناء دمياط يستقبل 84804 أطنان قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا

استقبل ميناء دمياط السفينة (AEGEA) القادمة من روسيا وعلى متنها 66000 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (CAPE SCOTT) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 14000 طن قمح ويبلغ طول السفينة 177 م وعرضها 26 م، علاوة على السفينة (NEW GEMINI) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 4804 أطنان قمح وترفع السفينة علم مالطا، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 20 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة – من بينها السفن (AEGEA، وCAPE SCOTT، وNEW GEMINI) سالفي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 609 أطنان خشب زان و4500 طن سكر و4835 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 22605 أطنان قمح و3232 طن حديد و412 طن ذرة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2774 طن كلينكر و9696 طن يوريا و4100 طن علف.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 450 طن مولاس علاوة على 17596 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 589 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 242 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 7620 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281448 طنًا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 4356 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.