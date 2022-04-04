استقبل ميناء دمياط السفينة (STAR RIVER) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 88 مترا وبعرض 11 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة شملت على آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10424 طن حديد و4500 طن خردة و3120 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 9000 طن قمح و2355 طن فول و9900 طن ذرة و3423 طن ابلاكاش ويضاف إلى ما سبق 8447 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2292 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 20218 طن فوسفات و3831 طن رمل و545 طن نترات الامونيوم.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1301 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 229 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1977 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 99995 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134540 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1326 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4596 شاحنة.

يذكر أن يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.