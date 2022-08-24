ميناء دمياط يستقبل 8400 طن فول ويُصدر 4300 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 6 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16400 طن ذرة و6928 طن قمح و5747 طن بضائع متنوعة.

كما استقبل الميناء أيضا 492 طن ابلاكاش و852 طن خشب زان و4398 طن حديد و3450 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 8400 طن فول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6830 طن اسمنت و4300 طن مولاس و1061 طن معدات و9190 طن يوريا.

كما قام ميناء دمياط بتصدير 525 طن رمل علاوة على 6127 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 957 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 160 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1152 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 79484 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170705 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2506 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت عدد 3866 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.