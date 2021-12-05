ميناء دمياط يستقبل 8395 طن سكر ويُصدر 5266 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1513 طن خرده و33300 طن ذرة و20838 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 2178 طن زيت طعام و19260 طن سلاج و8395 طن سكر و853 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 211 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3720 طن رمل و5266 طن يوريا و8000 طن أسمنت ويضاف إلى ما سبق 3700 طن مولاس.

وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 270 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ينسون وليمون وبطاطا وبرسيم وسمسم وطماطم وفول وفلفل وبصل وبصل أخضر)، وفواكه (فراولة ويوسفي)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وهولندا والبرازبل وإيطاليا وأمريكا والمانيا وسنغافورة وسلوفينيا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 61 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 131916 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90123 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3508 شاحنات.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.