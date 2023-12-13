ميناء دمياط يستقبل 8354 طن ذرة ويُصدر 2850 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8744 طن خردة و4000 طن مولاس و560 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 4304 طن قمح و11472 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 8354 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2850 طن علف بنجر و1512 طن اسمنت معبأ و6879 طن يوريا و200 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3500 طن جبس معبأ علاوة على 2200 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 618 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 466 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2648 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 135977 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 334155 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1320 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5197 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 19 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.