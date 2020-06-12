ميناء دمياط يستقبل 8300 طن قمح ويُصدر 4440 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 8312 طن، فيما غادرته 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن 4442 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 917 طن حديد و6450 طن خردة و17404 أطنان ذرة و821 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 3127 طن أبلاكاش و8312 طن قمح و850 طن فول صويا و393 طن جيلاتين و3920 طن كلوريد إيثيلين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4442 طن فوسفات.

وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 621 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وعنب وفراولة وخوخ)، وخضراوات (بطاطس وفاصوليا وجزر وقرنبيط وخضار مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل)، حيث يتم تصديرها إلى المغرب والإمارات وهولندا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا وسلوفينيا.

يشار إلى أن عدد الحاويات المكافئة الواردة بلغ 209 في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1856.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62184 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97713 طنا.

وقال المركز الإعلامي إن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2656 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين غادر 2578 شاحنة منها 1021 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 57168 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.