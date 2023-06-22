ميناء دمياط يستقبل 8249 رأس أغنام حية ويُصدر 1500 طن علف بنجر

أصدر

الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 17 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2515 طن خردة و2540 طن أبلاكاش و10 طن معدات و866 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 2286 طن عباد شمس و4298 طن زيت طعام و4536 طن حديد و14112 طن ذرة و15450 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 8249 رأس أغنام حية بإجمالي وزن بلغ 694 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8215 طن يوريا و1500 طن علف بنجر و20249 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1379 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 32 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 562 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 128434 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218235 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2589 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5893 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (KRISTINA P) القادمة من روسيا وعلى متنها 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.