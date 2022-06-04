ميناء دمياط يستقبل 8234 طن ذرة ويصدر 6400 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 6 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 675 طن أبلاكاش، و8225 طن خردة، و850 طن خشب زان، و15000 طن سلاج.

كما استقبل ميناء دمياط أيضًا 8234 طن ذرة، علاوة على 6887 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2348 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 4850 طن يوريا، و6400 طن رمل، و11179 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 761 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 94 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1453 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 6210 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302569 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولًا أو خروجًا بلغت عدد 2499 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بـ(ميناء دمياط) عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.