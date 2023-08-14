ميناء دمياط يستقبل 8175 طن قمح ويُصدر 2500 طن كسب فول صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7717 طن خردة، و502 طن خشب زان، و1680 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 4000 طن ذرة، و3184 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 8175 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 15020 طن يوريا، و6445 طن رمل، و2500 طن كسب فول صويا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 350 طن كحول، علاوة على 32087 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 952 حاوية مكافئة، بيما بلغ عدد الحاويات الواردة 450 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1902 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 159884 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112380 طنًًّا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3831 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر، بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادمًا من الإسكندرية.

كما غادر الميناء أيضًا 5 وحدات نهرية (بارج) إلى محافظة المنيا محمّلة بشحنة قمح تزن 1695 طنًّا، حيث كانت قادمة من المحافظة نفسها سالفة الذكر بشحنة أسمنت معبأ أبيض وتزن 1631 طنًّا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5243 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 8 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.