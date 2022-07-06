ميناء دمياط يستقبل 8174 طن حديد ويُصدر 10204 أطنان بضائع متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12808 أطنان خردة و5100 طن زيت طعام و8174 طن حديد.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 1911 طن أبلاكاش و858 طن خشب زان و24000 طن ذرة و1030 طن رخام ويضاف إلى ما سبق 6430 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة اشتملت على 10204 أطنان بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 426 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 158 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2736 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 61800 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 262350 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1242 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4779 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.