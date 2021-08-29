ميناء دمياط يستقبل 8158 طن حديد ويُصدر 4336 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1341 طن خشب زان و21600 طن ذرة و8075 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 8158 طن حديد.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4336 طن فوسفات و5260 طن يوريا و2050 طن داى أمونيوم.

وقال المركز الاعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 485 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (خضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وفلفل وبرسيم وبصل وفول وريحان وشمر)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وامريكا وسلوفينيا ومالطا واسبانيا.

وأضاف المركز الاعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 162 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2679 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 22995 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 4266 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3163 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.