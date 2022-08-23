ميناء دمياط يستقبل 814 رأس أغنام حية ويُصدر 6687 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتًا إلى وصول إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 20676 طن ذرة و9453 طن قمح و3500 طن بضائع متنوعة.

كما استقبل الميناء أيضا 703 طن خشب زان و8811 طن حديد و66 طن خردة و6500 طن فول ويضاف إلى ما سبق 814 رأس أغنام حية بإجمالي وزن بلغ 22 طن.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6687 طن اسمنت و2000 طن مولاس و40 طن معدات و3609 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1115 طن رمل علاوة على 7100 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الترانزيت بلغ 571 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 78398 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177380 طنا.

وقال المركز أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3611 شاحنة.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل أمس السفينة (EMMAKRIS – 1) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من إتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

يشار إلى أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.