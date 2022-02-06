ميناء دمياط يستقبل 8121 طن قمح ويصدر 7000 طن فوسفات

لتحميل 68 ألف طن من الغاز المسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (BW PAVILION ARANTHERA) التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة – من بينهم السفينة سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3500 طن ذرة و8121 طن قمح و 858 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 12223 طن حديد علاوة على 17000 طن سلاج.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4454 طن رمل و7000 طن فوسفات و800 طن سماد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4840 طن يوريا بالإضافة إلى 4000 طن بودرة جبس.

وذكر المركز الاعلامي بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (وبطاطس وبسلة وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبطاطا وبصل أخضر وفول أخضر وبصل وبردقوش وفلفل وكراوية وفول وريحان ونعناع وليمون)، وفواكه (برتقال وبلح وفراولة).

وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى الكثير من دول العالم مثل الامارات والسعودية والأردن والكويت وباكستان واسبانيا وايطاليا وهولندا وسلوفينيا وروسيا وسنغافورة والمانيا وكرواتيا والصين وهونج كونج.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 653 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2324 حاوية مكافئة.

وقال المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 128057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132591 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1250 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3812 شاحنة.