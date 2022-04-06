أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7579 طن حديد، و2553 طن خردة، و19525 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضًا 724 طن خشب زان، و8089 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 7021 طن أبلاكاش.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 15695 طن فوسفات، و8310 أطنان يوريا، و5600 طن مولاس.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1408 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 622 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2133 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 86623 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 164327 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة الميناء إلى أن حركة الشاحنات (دخولًا وخروجًا) بلغت 4000 شاحنة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل، أمس الأول، السفينة (STAR RIVER) التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 88 مترًا، وبعرض 11 مترًا؛ وذلك لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.