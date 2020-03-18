ميناء دمياط يستقبل 8070 طن قمح ويُصدر 5471 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط 8070 طن قمح، في حين صدر 5471 طن فوسفات، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية والطقس الرديء الذى ساد البلاد، أمس، ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة، وارتفاع الموج إلى 4 أمتار تقريبًا، حيث أعلن اللواء بحرى أ.ح وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استمرار الميناء فى استقبال ومغادرة السفن.

وأكد عوض أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، مشيدًا بالكفاءة العالية لمرشدي هيئة الميناء ولجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية والإخلاص فى العمل والتى كانت عاملًا أساسيًّا فى عدم إغلاق البوغاز.

واستقبل الميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة. وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي للميناء إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1294 طن خشب، و8070 طن قمح، و811 طن زيت.

كما استقبل الميناء 9976 طن خردة، و6036 طن حديد، و3800 طن فول صويا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5471 طن فوسفات، و42 طن داى أمونيوم.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 369 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 552 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1620 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 98903 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114693 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2645 طن قمح، في حين غادر 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48061 من البضائع العامة، منها 65 سيارة نقل محملة بـ2853 طن قمح.

يُذكر أنه يوجد بميناء دمياط عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.