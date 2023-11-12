ميناء دمياط يستقبل 8050 طن قمح ويُصدر 9225 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 17 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7074 طن خردة و8634 طن حديد و1101 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 8050 طن قمح و987 طن بذرة كتان ويضاف إلى ما سبق 8237 طن ابلاكاش.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 9225 طن يوريا و4672 طن رمل و2045 طن علف بنجر.

كما قام الميناء أيضا 4711 طن ملح علاوة على 6004 أطنان بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 658 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 394 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4586 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 74744 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412511 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2590 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4312 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.