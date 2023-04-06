ميناء دمياط يستقبل 8050 طن حديد ويُصدر 2900 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادرت 12 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2402 طن فول و19967 طن قمح و8050 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1200 طن مولاس و1004 طن خشب زان و2000 طن صويا ويضاف إلى ما سبق 15850 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 1284 طن ملح معبأ و2900 طن اسمنت و11942 طن كلينكر و3618 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 824 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 162 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3880 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158478 طنًا. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114722 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3935 طن قمح متجهين إلى شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5167 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (PRINCE AMIN) القادمة من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم سيراليون ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.