ميناء دمياط يستقبل 8028 طن قمح ويُصدر 5000 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8300 طن ذرة و8028 طن قمح و606 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 6249 طن حديد و9340 طن خردة و2499 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 6500 طن فول صويا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6978 طن رمل و4500 طن مولاس و5000 طن أسمنت.

كما قام الميناء أبضا بتصدير 5020 طن فوسفات علاوة على 1500 طن بودرة جبس.

وقال المركز الإعلامي إن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1206 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وخرشوف وبقدونس وشطه وبصل وبرسيم وكتان وفول وقطن وريحان وشمر ولب وينسون وليمون)، وفواكه (برتقال وجريب فروت ورمان ومانجو وماندولين ويوسفي)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية والهند وهولندا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة وروسيا والمانيا وبنجلاديش والصين وإيطاليا وكرواتيا وإنجلترا وسريلانكا وهونج كونج.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 386 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2792 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 119523 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135430 طنا.

وذكر أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2336 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا وبنى سويف، بالإضافة إلى قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4629 شاحنة.