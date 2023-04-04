ميناء دمياط يستقبل 8000 طن ذرة ويُصدر 8782 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12595 طن قمح و2607 أطنان حديد و1700 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 631 طن خشب زان و2 طن جرارات و520 طن حمص و1097 طن بسلة صب و5905 طن صويا و8000 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 5091 طن بضائع متنوعة .

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 6449 طن يوريا صب و1137 طن حديد و250 طن ملح معبأ و1480 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8782 طن كلينكر علاوة على 6575 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 786 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3832 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 156015 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103189 طنًا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4033 طن قمح متجهة إلى كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4553 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة، من بينها ناقلة الغاز المسال (RAVENNA KNUTSEN) التي ترفع علم إسبانيا ويبلغ طولها 180 مترا وبعرض 29 مترا، حيث قامت بتحميل 23 ألف طن غاز مسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.