ميناء دمياط يستقبل 8000 طن ذرة ويُصدر 7816 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10700 طن خردة و6217 طن حديد و1873 طن خشب زان.

كما الميناء أيضا 11136 طن قمح و8000 طن ذرة و287 طن مولاس ويضاف وإلى ما سبق 850 طن معدات.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4155 طن رمل و7816 طن اسمنت معبأ و12911 طن يوريا و790 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 30 طن جبس معبأ علاوة على 10194 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 449 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 219 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2768 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 132066 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 339355 طنًا.

وقال أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2528 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5102 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.