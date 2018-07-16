ميناء دمياط يستقبل 8 سفن و 3582 طن فول

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فول تزن 3582 طن، فيما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فول تزن 3582 طن، فيما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء 1119 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52764 طن من البضائع العامة منها 88 سيارة نقل محملة بـ 4471 طن قمح .

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 11522 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15210 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12000 طن يوريا و 8668 طن فوسفات و 5000 طن علف .

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 42 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 53 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 429 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14948 طن حديد و 3582 طن فول و 5800 طن خردة و 5387 طن خشب و 1445 طن مواسير .

