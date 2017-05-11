ميناء دمياط يستقبل 8 سفن وقطار حاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و7سفن بضائع عامة.وأضاف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتما



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و7سفن بضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

من جهته، صرح ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء بأنه في إطار تشجيع والاتجاه إلى تفعيل النقل بالسكة الحديد، غادر الميناء قطار مكون من 20 عربة محمل بـ(40) حاوية مكافئة متجهة إلى ميناء السخنة، وأنه تم شحن الحاويات على القطار بمعدل قياسي.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة (2644) طن قمح فضلا عن (135) سيارة بحمولة (6898) طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 105608 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 150840 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8240 طن يوريا و1200 طن أسمنت و2400 طن رمل.