ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ…

محمود محسن





استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، و11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الحادية عشرة مساء أمس الأحد القطار رقم 2481، وفى الثالثة والنصف صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2435، وفي السادسة والنصف صباح اليوم القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 3953 طن قمح، في حين غادر 218 سيارة نقل محملة بـ11931 طن قمح.

يُذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 142731 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 10767 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل في الواحدة صباح اليوم قطارًا محملًا بـ1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 150 طن مولاس و2074 طن رمل و20050 طن ملح و2678 طن حجر كوارتز.