ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات 6 ديسمبر

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انت

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2435، وفي السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2481، بحمولة إجمالية 2603 طن قمح، في حين غادر 130 سيارة بحمولة 6164 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144547 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29407 طنا.

وأشار إلى أن الميناء استقبل في التاسعة مساء أمس القطار رقم 2442 بعدد 22 عربة في إنتظار تحميله بخام السكر، مضيفا أن حركة الصادر من الميناء شملت 8200 طن يوريا، و 6000 طن فوسفات، و 1200 طن مولاس، و 10000 طن ملح.