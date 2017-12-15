ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و5 بضائع عامة، وغادرت 4 أخريات حاويات، و6 بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. ولفت

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و5 بضائع عامة، وغادرت 4 أخريات حاويات، و6 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أن غادر الميناء 3 قطارات، بحمولة إجمالية 3821 طن قمح، في حين غادر 141 سيارة بحمولة 6459 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140965 طناً، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60226 طنًا.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 18350 طن ملح، و3600 طن يوريا، و1400 طن مولاس، و213 طن رمل.