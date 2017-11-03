ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، وغادرت 4 أخريات حاويات و6 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، إضافة إلى 15 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.ولفت المرك

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، وغادرت 4 أخريات حاويات و6 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، إضافة إلى 15 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2607 طن قمح، في حين غادر 91 سيارة بحمولة 4507 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 156649 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54266 طنًا.

وأشار إلى أنه يجري بساحة الميناء النهرى تحميل قطار سكة حديد بخام السكر، تمهيداً لنقله خارج الميناء.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10000 طن ميثانول، و3200 طن رمل زجاجى، و775 طن يوريا، و696 طن فوسفات.