ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 32 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 32 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أنه غادر الميناء في السادسة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2451 محمل بـ 1305 طن قمح، في حين غادر 67 سيارة بحمولة 3395 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169418 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66212 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8100 طن يوريا و 1000 طن فوسفات و 2750 طن رمل زجاجي.