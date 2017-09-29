ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة.. الجمعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى ان



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، في حين غادرت 87 سيارة بحمولة 4535 طن قمح.

تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170225 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46771 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 18700 طن يوريا، و4960 طن رمل زجاجي.