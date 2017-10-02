ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع اليوم الإثنين

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأحد، القطار رقم 2474، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2470 بحمولة إجمالية 2595 طن قمح، في حين غادر 80 سيارة بحمولة 4111 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169564 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41734 طن، وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10450 طن يوريا، و1400 طن فوسفات، و3650 طن مولاس، و2700 طن كسب صويا.