ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة .. الإثنين

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2473، وفي التاسعة والنصف القطار رقم 2444، وفي الرابعة والنصف صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2466 بـحمولة إجمالية 3915 طن قمح، في حين غادر 129 سيارة بحمولة 6604 أطنان قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158016 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15102 طن.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10600 طن يوريا و12900 طن ملح و2000 طن رمل.