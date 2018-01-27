ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم السبت

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركزي الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجرا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركزي الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء 88 سيارة نقل محملة بـ 4127 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 55586 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71303 طنا.

ولفت المركز إلي أن حركة الصادر من الميناء شملت 2300 طن مولاس و73 طن نترات أمونيوم.