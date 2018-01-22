ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع اليوم الإثنين 22 يناير

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأحد القطار رقم 2435 محمل بـ 1287 طن قمح، في حين غادر 145 سيارة نقل محملة بـ 6370 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 68193 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80978 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 37631 طن يوريا و 50 طن فوسفات و 3400 طن رمل و 14383 طن ملح.