ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات الأحد 12 نوفمبر

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، فضلا عن 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس السبت القطار رقم 3453، وفي الثانية صباح اليوم الأحد القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 2614 طن قمح، في حين غادر 104 سيارة بحمولة 5220 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 161777 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35418 طنا.

وفي هذه الأثناء استقبل الميناء في الواحدة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم اعمال ردم المواسير في قاع البحر، وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن رمل .