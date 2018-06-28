ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع ويُصدر 840 طن أسمنت

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، وصدر 840 طن أسمنت، فيما غادر 6 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال في، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجى ف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، وصدر 840 طن أسمنت، فيما غادر 6 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال في، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أنه غادر 873 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48345 طنا من البضائع العامة منها 66 سيارة نقل محملة بـ 2983 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60009 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 22238 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5888 طن يوريا و 12073 طن ملح و 2155 طن رمل.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 294 حاوية مكافئة وحركة الوارد 247 حاوية مكافئة، ووصل عدد الحاويات الترانزيت إلى 1385 حاوية مكافئة، وحركة الوارد من البضائع العامة 15302 طن قمح و 14354 طن حديد و 10625 طن خردة و 13900 طن ذرة و 1503 طن خشب زان.