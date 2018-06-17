ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع ويُصدر 380 طن رمل

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. و

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3970 طن قمح، في حين غادر 44 سيارة نقل محملة بـ 2312 طن قمح .

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 71169 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24343 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 380 طن رمل .