ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع ويُصدر 1000 طن ملح

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وصدر 1000 طن ملح، فيما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وصدر 1000 طن ملح، فيما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يشار إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشرة مساء أمس الأحد القطار رقم 2478، وفي الخامسة صباح اليوم القطار رقم 2480 بحمولة إجمالية 2744 طن قمح، فى حين غادر 159 سيارة نقل محملة بـ 8118 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 132578 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8432 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5680 طن يوريا و 3360 طن فوسفات.