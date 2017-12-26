ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2462، وفي الحادية عشرة القطار رقم 2473 بحمولة إجمالية 2351 طن قمح، في حين غادر 134 سيارة نقل بحمولة 6986 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106188 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54736 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 41400 طن يوريا و 2000 طن فوسفات و 4800 طن ملح و 1800 طن رمل.