ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع متنوعة وحاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 26 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء في الثالثة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2478 وفي السابعة صباحا أيضا القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2474 طن قمح، في حين غادرت 60 سيارة بحمولة 2599 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176268 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54762 طنا.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1700 طن يوريا و 2100 طن فوسفات و 1270 طن حديد بليت.