ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و3 أخريات بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأضاف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و3 أخريات بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء قطاران بحمولة 1615 طن قمح، و71 سيارة نقل محملة بـ 3112 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 107992 طنًا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 14995 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10000 طن يوريا، و3300 طن فوسفات، و5122 طن رمل، و3660 طن أسمنت.

ولفت إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، وقامت حتى اليوم بتكريك كمية 406026 متر مكعب، حفاظًا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.