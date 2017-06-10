ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة وحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة ( 2612 ) طن قمح، و( 128 ) سيارة بحمولة ( 6233 ) طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 148193 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 117933 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3900 طن يوريا و 4535 طن فوسفات و 6700 طن علف بنجر و 2400 طن رمل زجاجى و 2200 طن مولاس.