ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة وحاويات خلال 24 ساعة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة. أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2443، وفي الحادية عشر ة مساء القطار رقم 2470، بحمولة إجمالية 2753 طن قمح، في حين غادر عدد 26 سيارة بحمولة 6221 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158036 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48604 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل في الثانية ظهر أمس قطار محمل بـ 960 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 585 طن يوريا و 350 طن فوسفات و 5420 طن رمل و 2900 طن ملح و 3063 طن كوارتز خام.