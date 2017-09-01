ميناء دمياط يستقبل 8 حاويات وسفن بضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 حاويات، و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه؛ إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، و17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 حاويات، و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه؛ إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، و17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي، أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2596 طن قمح، في حين غادرت 23 سيارة بحمولة 1306 أطنان قمح .

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176416 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61692 طنا .

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1077 طن فوسفات، و926 طن رمل زجاجي، و2558 طن ملح، و2500 طن أسمنت، وإعادة تصدير 2400 طن ذرة.